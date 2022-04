Increíble imagen la que ha dejado Cristiano Ronaldo tras la derrota del Manchestar United ante el Everton en el Goodison Park. Los diablos rojos volvieron a tropezar en Premier League y ya han caído fuera de puestos europeos. Contando la derrota en Champions contra el Atlético de Madrid, el Manchester ya acumula tres partidos seguidos sin ganar.

En lo personal, Cristiano Ronaldo tampoco está viviendo una temporada fácil en su regreso a Old Trafford. El astro portugués no está viendo puerta con tanta facilidad como en las temporadas anteriores y en el United se respira un ambiente de tensión porque los resultados no llegan. Hasta tal punto que Ralf Rangnick, actual entrenador, ha sido muy discutido en las últimas semanas.

Y hoy, tras perder contra el Everton, toda la tensión acumulada ha estallado, por lo menos en Cristiano Ronaldo. El ex jugador del Madrid ha ofrecido una imagen lamentable tras la derrota, golpeando el móvil de un aficionado mientras atravesaba el túnel hacia los vestuarios.