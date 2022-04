Cristiano Ronaldo está sufriendo las primeras consecuencias tras romperle el móvil a un niño de 14 años que grababa la entrada de jugadores a vestuarios en el Everton-Manchester United del pasado 9 de abril. El portugués no se tomó del todo bien la derrota de su equipo y lo pagó con un joven aficionado que tan solo inmortalizaba el momento con su teléfono.

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo era embajador de 'Save de Children', una organización que se encarga de proteger a los niños. Sin embargo, tras el incidente ocurrido, la fundación ha tomado la decisión de que el portugués deje de formar parte de ella, según ha informado 'The Sun'.

Tras lo ocurrido, Cristiano se disculpó con el niño y con su madre mediante redes sociales: "Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad".

Más consecuencias

Su desvinculación con Save The Children no va a ser la única consecuencia que va a sufrir Cristiano por sus actos. Por lo pronto, el luso tendrá que comparecer ante la policía inglesa y se arriesga también a un castigo por parte de la Premier League.