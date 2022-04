El futuro de Kylian Mbappé está entre dos aguas: el PSG o el Real Madrid. Pese a que todo apuntaba a que su próximo destino sería el Santiago Bernabéu, sus declaraciones abren la puerta a una continuidad en París, pero Florentino Pérez, que lleva suspirando por sus servicios desde hace años, no dejará de intentarlo.

De momento, el presidente blanco tiene que hacer frente a una mejora de oferta que le puso encima de la mesa Nasser Al-Khelaifi, con la finalidad de satisfacerle para que se quede en el Parque de los Príncipes. Pese a ello, tanto Kylian como su madre, Fayza Lamari, han puesto una condición a Florentino que pone la operación en jaque.

El ‘7’ del PSG, tal y como indica TheNational.Cat, quiere recalar en el Real Madrid con la finalidad de que sea el único fichaje estrella. Es decir, Mbappé ha solicitado que no firmen a a Erling Braut Haaland, ya que el delantero francés no lleva bien el hecho de convivir con estrellas que le puedan eclipsar. Ya le está pasando con Neymar y Messi pese a que no estén siendo tan diferenciales como él, aunque en el Madrid hay futbolistas de élite como Benzema, Modric o Vinicius.