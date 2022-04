Xavi Hernández sabía lo mucho que había en juego y pidió la ayuda de su afición en la previa del FC Barcelona - Eintracht de Frankfurt para meterse en las semifinales de la Europa League. Lejos de esto, este jueves las gradas del Camp Nou estuvieron llenas de seguidores del conjunto germano.

La afición culé le ha dado la espalda a esta competición, lo que unido a las vacaciones de Semana Santa provocó que muchos socios vendieran su carnet. Además, la reventa funcionó como nunca, lo que llevó a que el Eintracht de Frankfurt se sintiese como en casa con una grandísimo número de aficionados alemanes en las gradas.

Es por ello que el cabreo de Xavi Hernández tras el choque y la eliminación continental era mayúsculo. "Estoy decepcionado y lo hemos hablado con los jugadores antes del partido. Esperábamos que la afición nos ayudara y nos hemos encontrado un campo dividido. Un día que necesitábamos un gran ambiente, no lo hemos tenido”, señaló el técnico del Barça.

“No es ninguna excusa, no hemos estado bien en toda la eliminatoria, no hemos competido bien. Es una evidencia que no nos ha ayudado. Esperábamos 70 o 80.000 culés. Desde el vestuario queremos saber qué ha pasado", prosiguió Xavi Hernández.

Explicaciones a la directiva

Por su parte Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y al que ya hay socios que han pedido la dimisión por lo acontecido, señaló que “lo que ha pasado en las gradas es vergonzoso e indignante. Tendremos que ser muy estrictos y todo apunta a que se produjeron cosas raras. Como culé he sentido vergüenza. Tomaremos medidas y las explicaremos. Ha sido muy grave".

"Todo el mundo está en su derecho de vender sus carnets, pero la realidad es que ver un Camp Nou con tantos aficionados del rival da mucha mucha lástima…", escribió también Enric Masip en sus redes sociales. Habrá que hacérselo mirar, sin duda, aunque ahora ya es tarde para seguir avanzando en la Europa League.