Según ha desvelado El Confidencial, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó con la empresa Kosmos, presidida por Gerard Piqué, comisiones millonarias para la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudita. La información de este medio explica que el contrato con Sela, la empresa pública de Arabia, la RFEF se garantizó el cobro de cuarenta millones de euros por edición, mientras que Kosmos firmó seis temporadas a razón de cuatro millones de euros.

Esa información publicada este lunes también se desvelan una serie de conversaciones de la negociación entre Luis Rubiales y Gerard Piqué. "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", revelan las palabras de Piqué

Siguiente reunión Rubiales - Piqué: Supercopa en el Camp Nou o en el Bernabéu

En otra serie de conversaciones entre Rubiales y Piqué, El Confidencial desvela la posibilidad que ambos valoraron de jugar el torneo en una sede en España. Por ello pretendían ofrecerle la idea de jugar en el Bernabéu al Madrid: "A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos"