Paco Jémez volvió a cogerse un enfado morrocotudo en una sala de prensa tras un partido. El entrenador de la UD Ibiza se enzarzó con un periodista después de una pregunta en la que el técnico entendió que su equipo había ido a El Plantío “de vacaciones”.

Lo cierto es que el conjunto ibizcenco ha perdido opciones de disputar la promoción de ascenso a LaLiga Santander. La llegada de Jémez no ha evitado que el equipo se haya quedado en la zona media de la tabla de la categoría de Plata, de ahí su visible enfado tras perder 2-1 contra el Burgos.

Sin embargo la explosión de Jeméz llegó con la pregunta del periodista: “¿Es falta de tensión competitiva del equipo? Parece que vienes aquí, no de vacaciones, ¿pero se puede deber a eso?”.

“Solo faltaría que dijeras que estamos de vacaciones", comenzó el técnico del Ibiza. “No hombre' no, pero sí. Me has hecho la pregunta 70 veces. Me la haces todos los días. Y todos los días te respondo lo mismo. Y me la vuelves a hacer otra vez. No sé si no te ha quedado clara ¿Qué coño me estás preguntando? Porque ya me estoy poniendo un poquito nervioso Si intuyes que los errores de hoy es porque estamos... es que de fútbol entiendes poco. Yo entiendo poquito, pero tú bastante menos. ¿A ti te ha parecido la imagen de un equipo entregado?" Que no te entiendo lo que quieres preguntar. Me empiezas a rayar la falta de respeto. Entiendo que has estado de cervezas y no has visto el partido", concluyó Paco Jémez.