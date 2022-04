Un escándalo cerca al presidente de la Federación Española de fútbol, Luis Rubiales, y al jugador del Barça Gerard Piqué. Han salido a la luz las grabaciones de cómo se repartieron 24 millones de euros para trasladar la Supercopa a Arabia Saudí. Un traslado que se justificó en la promoción del futbol español en Oriente Medio y para normalizar el papel de la mujer en el fútbol en Arabia Saudí.

Anoche Gerard Piqué dio explicaciones sobre este caso. Defendió sus comisiones millonarias y aseguró que no hay conflicto de intereses. El futbolista además ha manifestado sentirse "orgulloso". "No es que me esconda, es que me siento orgulloso porque hemos hecho un trabajo espectacular" ha dicho.

Piqué ha señalado que respecto a la cifra de las comisiones, "un 10 por ciento es totalmente de mercado, te diría que es relativamente bajo".

Respecto a su empresa, el jugador catalán ha sido tajante. "No me he metido en lo de Cosmos por hacer bussines o negocio, por el dinero. Como podrás comprender me he ganado muy bien la vida y podría estar toda mi vida estirado en un sofá sin hacer nada".