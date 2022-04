Quique Sánchez Flores habría dicho basta a Cabaco. Al parecer, el central uruguayo tuvo un comportamiento inapropiado tras ser sustituido en el duelo del Getafe ante el Villarreal al descanso y su actitud ha conllevado castigo.

Según Alberto Fernández, de Onda Cero, el comportamiento del defensor no habría gustado a Quique Sánchez Flores, quien habría procedido a apartarlo del equipo. Por lo pronto, Cabaco no está disponible para la cita en Balaídos (fuera de la convocatoria) y desde el club no se han dado explicaciones al respecto.

"Erick Cabaco está apartado del equipo. El jugador del Getafe el pasado día ante el Villarreal fue sustituido al descanso y tuvo un comportamiento que no gustó nada al cuerpo técnico. Habrá que esperar a ver si vuelve a jugar esta temporada".