Horas antes de la comparecencia pública de Luis Rubiales para dar su versión sobre los audios filtrados en conversaciones con Piqué y el traslado de la Supercopa a Arabia, ‘El Confidencial’, medio de comunicación que destapó el escándalo, reveló que el presidente de la RFEF tumbó un precontrato con Qatar mucho más beneficioso, pero perjudicial entre las partes involucradas, ya que no constaban los 24 millones que irían destinados a central del FC Barcelona, una parte importante del pastel.

El acuerdo tenía 21 páginas y portaba, además, las firmas de Mansoor Al-Ansari, secretario general de la entidad catarí, y de Andreu Camps, secretario general de la RFEF y mano derecha de Rubiales. Su duración de seis temporadas a cambio de 33 millones de euros por cada una de las ediciones y con la condición de que se emitiesen en Bein, plataforma de carácter audiovisual y de titularidad estatal, las semifinales y la final.

De la cantidad económica marcada eran siete menos que los que puso encima de la mesa Arabia, pero Qatar no firmó ningún tipo de penalización si Real Madrid o FC Barcelona no se clasificara para el torneo. Por lo que eran unos números invariables, mientras que el salario de Luis Rubiales no dependía de la participación de culés y madridistas sobre el verde. Además, de los 33 millones, el Estado soberano árabe pactó un aumento del 3% a partir del cuarto año, lo que significaría que la cantidad sería incrementada hasta los 36.

Sin embargo, en todo lo que ofreció Qatar no existió ningún intermediario. Nadie intervino en las conversaciones, al igual que no se contempló pagos porcentuales a los 33 millones a terceras partes. Por lo tanto, ni Gerard Piqué ni su empresa, KOSMOS, hubieran percibido un solo euro. De hecho, el audio filtrado por el Confidencial en la mañana de hoy miércoles, Piqué le dio un toque de atención al presidente de la RFEF que le hizo recular, tirar hacia atrás el acuerdo y mandar la Supercopa de España a Arabia.

“Rubi, entiendo perfectamente tu postura, pero piénsalo por un momento. Si tú ahora... todo el mundo sabe ya... era un rumor que íbamos a Arabia Saudí. Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra. Van a decir que te ibas a ir a Arabia Saudí, ibais a hacer esto y como os han cogido, pues ahora cambiáis de sitio. Si puedes conseguir que te den lo mismo que tenías pactado, que todo el mundo sabía que eran 30, y estos 30 los repartes 90-10 con el dinero para los clubes que participan, etcétera, etcétera, y luego puedes conseguir un sponsor que yo no… te digo, ¿eh? No sé si lo podremos conseguir, pero al menos lo trabajaría. Un sponsor para que te pudieran pagar el dinero que tú tenías previsto ingresar con ese 20% que hablamos. Yo lo valoraría, porque es que de esta manera demuestras que tú no estabas haciendo nada incorrecto, ¿entiendes? Y, además, vas con la misma gente y con el mismo precio, etcétera, etcétera. Y puedes decir: ‘No, no, estabais equivocados. Esto es mentira, lo que estáis diciendo’. Por eso, que, hostia, dale una vuelta, Rubi. Tenemos hasta el 8 para hablarlo y lo pensamos. ¿Vale? No perdemos nada en eso”, rezó el audio en cuestión.