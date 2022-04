Florentino Pérez quiere apostar por la renovación de Karim Benzema. El internacional francés se ha convertido en uno de los mejores del planeta, e incluso está haciendo méritos para estar entre los favoritos a ganar el Balón de Oro, sin embargo su futuro en el Real Madrid podría estar en el aire. ¿El motivo? El delantero le ha pedido al presidente del conjunto blanco cobrar la misma cantidad que ganaba Cristiano Ronaldo en su momento para firmar la renovación.

Con la opción de Haaland prácticamente descartada, ya que todo apunta a que será el Manchester City el destino del atacante, Benzema se convierte en indispensable en los esquemas del Madrid de la próxima temporada. Eso sumando a su buen momento deportivo le dan un as bajo la manga al jugador para negociar su continuidad en el Madrid, que por otra parte es el gran deseo del futbolista. Aunque tenga 34 años, se encuentra en el mejor momento de forma de su carrera, y cada temporada sigue mejorando sus prestaciones sobre el terreno de juego. Para Carlo Ancelotti no hay ninguna duda de que lo mejor que pueden hacer es asegurarse su continuidad, y por ende, prolongar su vínculo, que expira en 2023. La afición le adora, y su posible venta hubiese significado una salida muy dolorosa, para algunos, incluso, más que la de Cristiano Ronaldo.

Precisamente por eso, ha pedido a Florentino que, en caso de que quieran retenerle, le mejoren considerablemente el sueldo, y le conviertan en el mejor pagado de la plantilla. Concretamente, la cifra que ha exigido es la misma que percibía el luso antes de firmar por la Juventus de Turín. Eso sería unos 26 millones de euros netos por campaña. Es decir, que superaría lo que actualmente cobran Eden Hazard y Gareth Bale, que se irán en junio, y se colocaría muy cerca de Kylian Mbappé, que pasará a tener una ficha de 30 ‘kilos’ cuando aterrice en el Santiago Bernabéu, y abandone el Paris Saint-Germain. Deberán de darle una respuesta pronto, pues en caso de que no acepten sus peticiones, no tendrá problema en hacer las maletas y el PSG estaría encantado de recibirle.

Precisamente, esa es la cantidad que le ofrece Nasser Al-Khelaïfi. Desde el Parque de los Príncipes le han tentado para que se una al proyecto que prepara Zinedine Zidane, y le ofrecieron ese mismo salario para convencerle. En caso de que Florentino Pérez le pague lo mismo, el francés no tendría dudas, y preferiría seguir en el Madrid. Pero si no lo hacen, su aterrizaje en el PSG sería cada vez más probable. Sabe que Zidane le quiere y económicamente no tendría problemas para cobrar lo que quiere, luego ya tendrían que ver cómo se llevaría a cabo la operación.