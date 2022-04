Una de las prioridades del Sevilla FC en el mercado de fichajes para la próxima temporada es reforzar el ataque. Y para esa posición, Monchi tiene en la agenda a un jugador del Manchester City. Se trata del delantero centro Julián Álvarez de 22 años y que es una de las grandes apuestas del conjunto inglés. El jugador en cuestión es propiedad del City, pero aún no debuta en el Etihad Stadium. De hecho aún se encuentra en Argentina jugando con su equipo de siempre, aunque ya está listo para dar el salto a Europa.

El argentino que juega para el River Plate en calidad de cedido, fue comprado en el mercado invernal pasado por 17 millones de euros. Sin embargo, Guardiola dio la orden de que terminara esta temporada en Argentina y después contemplarían su llegada a Manchester. Con la posible llegada del delantero cordobés, ya serían seis argentinos en la plantilla de Julen Lopetegui. Desde la defensa a la delantera, están Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lucas Ocampos, Erik Lamela y Papu Gómez. El entrenador vasco y el empresario gaditano siempre han confiado en el poderío futbolístico que imprimen los gauchos, desde que Maradona se puso la elástica hispalense en el 92.

En cuanto a la adaptación de Álvarez, el atacante llegaría para cubrir la ausencia del francés Anthony Martial, quien finalmente no será comprado. Sin embargo, no será la única salida que se presente en la delantera de Lopetegui. El marroquí Munir El Haddadi aún es descarte del cuerpo técnico nervión, y de momento siguen esperando la oferta que lo saque de allí.

Haaland puede ser clave

En Inglaterra se da casi por hecho el fichaje de Erling Haaland al Manchester City. Lo cierto es que después de que las negociaciones entre el noruego y el FC Barcelona no tuvieran éxito, la idea de que llegase a la Premier League tomó fuerza. En ese sentido, si el astro nórdico llega a la plantilla de delanteros de Guardiola, el argentino Julián Álvarez no tendrá lugar. El club británico quiere que el jugador ya empiece a meterse de lleno en el fútbol europeo, pero aún no bajo las ordenes de Pep. Por lo tanto, la cesión que está pidiendo Monchi para el Sevilla, es justo lo que están buscando desde el Etihad Stadium. Esto aumenta las probabilidades de ambas escuadras lleguen a un acuerdo.