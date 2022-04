Manchester City y Real Madrid se vuelven a ver las caras en una eliminatoria de la Liga de Campeones. La última vez, los citizens eliminaron a los merengues en octavos de final en la temporada 2019/2020, el marcador global fue de 4 a 2 a favor de los ingleses donde el partido de vuelta estuvo marcado por los errores defensivos de Raphael Varane.

El Etihad Stadium acogerá la ida de las semifinales de la máxima competición europea y tanto Pep Guardiola como Raheem Sterling hablaron para los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido.

Las palabras de Guardiola

El entrenador catalán explicó que el Madrid de Ancelotti no tiene nada que ver con el de Zidane: "En 2020 fue una eliminatoria muy igualada, decidieron los detalles. Lo que he visto del Madrid, es que tiene jugadores a los que no les quema el balón".

También habló sobre las remontadas de los blancos, la última, ante el Chelsea en el Bernabéu: "La calidad que tiene no es casualidad. No es casualidad ni suerte. Tienen mucho nivel en todo. La gente que dice que tiene suerte... de eso nada".

Guardiola señaló que el City no puede jugar contra la historia del Madrid, pero hizo hincapié en que en los últimos diez años, su equipo está llegando a las fases finales de la competición.

"La historia está ahí y no la podemos cambiar. Jugamos contra futbolistas que han estado en estas situaciones y más allá, llegando a finales y ganándolas, muchas veces. A nosotros eso nos falta. Pero a lo mejor ellos tienen problemas que nosotros no", dijo el técnico.

Sterling y su espina clavada con la Champions

"Es una competición muy especial, todos los niños quieren jugarla. Intento dar lo mejor de mí. La música, el ambiente, todo es especial. Cada temporada peleamos por los grandes trofeos y la Champions es la que no hemos podido ganar".

El delantero inglés también habló sobre la importancia del Madrid en el Bernabéu y del hilio de Benzema en Liga de Campeones esta campaña: "Sabemos lo bueno que es el Real Madrid en esta competición. Pero esto forma parte del pasado. No podemos mirar a lo que han hecho en los últimos partidos, sino a mañana. Benzema es top. Ha jugado a un nivel muy alto durante mucho tiempo".