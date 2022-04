El pasado verano, las vacaciones de algunos jugadores del Athletic fueron muy polémicas por una foto que se filtró en la que Iker Muniain, capitán de los leones, estaba fumándose un puro. Marcelino salió en su día a defender al centrocampista: "Cuando un futbolista está de vacaciones quiero que disfrute y cuando está trabajando quiero que trabaje".

Dani García habló sobre las vacaciones de ese verano y repasó la temporada, pasando por la eliminación en Copa y por la más que probable no clasificación para Europa este curso.

Defiende al capitán

"Hay que diferenciar entre vacaciones y trabajo. En vacaciones, puedo hacer lo que quiera. Yo no estaba allí porque mi novia tenía que trabajar. Si no, también me habrían pillado con el puro, como a Iker. En vacaciones, si me apetece beberme un cubata o fumarme un puro, lo puedo hacer", explicó el jugador.

También reconoció que cuando la plantilla está compitiendo, está centrada en lo que tiene que estar, respondiendo a las acusaciones de estar pensando en verano por parte de algunos aficionados tras caer eliminados en Copa ante el Valencia.

"Si tanto nos jode que digan que estamos pensando en Ibiza, tenemos cinco partidos por delante para demostrar que jugar como contra el Celta nos revienta a todos. Hay gente aquí que ha jugado de todo y yo no he jugado nunca Europa. Me revienta igual que nos reventó no ganar la Copa el año pasado".

Sobre jugar en Europa

Dani García no quiso calificar la campaña como un fracaso si el club no consigue clasificarse para Europa: "Sería más desilusión que fracaso. Si ves la temporada que estamos haciendo, hemos hecho grandes cosas. Vemos que los equipos que están por delante tienen mucho potencial, así que para mí no sería un fracaso quedarse fuera".

Volvió a hablar sobre la entrada en competiciones europeas: "Si queremos ir a Europa, habrá que ganar todo o estar cerca de ganarlo todo. Son finales ya, el equipo que está por delante, el Villarreal, nos saca una ventaja, así que no podemos fallar", zanjó el jugador de Zumárraga.