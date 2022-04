Pese a que Raúl de Tomás es el máximo asistente del club perico esta temporada con quince goles y tres asistencias, no se libra de las críticas por parte de la afición. La última derrota del Espanyol ante el Rayo Vallecano provocó que el ambiente en Barcelona se caldease pese a que el club está a nueve puntos de los puestos de descenso.

Después del partido, algunos seguidores pericos pidieron la dimisión de varios miembros de la directiva del club. El Espanyol volvió a los entrenamientos y publicó un vídeo en sus redes sociales donde se veía al delantero tomando fotos a sus compañeros, esto no gustó a varios aficionados, que aprovecharon para criticar a los jugadores.

La respuesta de Raúl de Tomás

Un seguidor del club hizo el siguiente comentario: "Muy contentos están después del 0-1 contra el Rayo". El delantero no tardó en responderle: "Sé feliz amigo, que hace un sol precioso y un día maravilloso. Que tu día no se nuble por tener que escribir tonterías desde un móvil".

Varios aficionados aplaudieron la contestación de Raúl de Tomás, pero el seguidor volvió a responderle: "No creo que sean tonterías, para nosotros es importante ir al campo un jueves lloviendo a las 7 de la tarde y veros perder nos parece una falta de respeto".

Otro usuario quiso aprovechar el momento para recriminar la actuación del equipo al atacante: "Me parece que alguien del club le tendría que explicar a este jugador que las opiniones de los aficionados se respetan. Me parece muy lamentable que después de aguantar lo que vimos el día del Rayo tengamos que aguantar chulerías de nadie por muchos goles que marque. El club es nuestro y de los que durante más de 120 años de historia hemos apoyado esos colores, 25 en mi caso. Espero que ese comentario no sea del verdadero RDT".

De Tomás también le contestó: "Llevas 25 años como socio y lo respeto, pero no tienes ni idea de dinámicas de vestuario, y probablemente de ambientes, y gestión de vestuarios, el buen ambiente atrae buenas vibras, y a mí lo de los goles me da igual señor socio, me preocupa más como este el grupo mentalmente. Un saludo".

El madrileño zanjó la polémica respondiendo nuevamente a los comentarios del primer seguidor: "Intento ser honesto contestándote y educado, cuando no debería ni molestarme de entrar en estas cosas, pero empieza por tener humildad, y entonces es cuando tu club crecerá como deseas. Un saludo y Força Espanyol".