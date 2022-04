Sergio Ramos no está viviendo la temporada que esperaba desde que llegó al PSG. El ex capitán del Real Madrid, que no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda, ha ido acumulando un problema tras otro.

Las lesiones y las críticas han ido acumulándose, y el andaluz ha dejado entrever en la televisión del club parisino cierto arrepentimiento por haber dejado el Real Madrid. En primer lugar, por el sacrificio al que ha ‘obligado’ a su familia. “Al principio fue dura la adaptación, eran muchos años en otro club, donde tenías todo controlado, el club, la casa, el colegio de los niños. No fue tan fácil llegar a una ciudad tan espectacular como París, nos costó encontrar casa. Mi familia ha renunciado a su vida para vivir la mía”, lamentó Ramos. La duda de Florentino Pérez con el fichaje de Antonio Rüdiger Y luego, por otra parte, porque sabe que las cosas están muy lejos de irle como le fueron años atrás en el club ‘blanco’. "Es bueno cambiar para valorar lo que has vivido y lo que no conoces. Tienes un análisis más amplio”, dijo de manera muy prudente. Al mismo tiempo, el central lamentó los “pocos minutos” que ha podido jugar con el París Saint-Germain y afirmó que está “deseando regresar al terreno de juego para mostrar todo el fútbol que le queda”.