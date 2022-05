Después de ganar la liga ante el Espanyol, Carlo Ancelotti se convirtió en el único entrenador en ganar el campeonato doméstico en las cinco grandes ligas europeas. El técnico italiano está disfrutando de su segunda etapa en el Bernabéu y aseguró que pocas veces ha sido más feliz.

En una entrevista a 'Prime Video', Ancelotti declaró acerca de sus planes en el club blanco, de la posibilidad de entrenar a Canadá y sobre el posible Balón de Oro a Karim Benzema.

Su futuro

El míster italiano dio a entender que su futuro solo pasan por el club blanco: "Después de esta etapa en el Real Madrid es probable que me retire. Pero si el Madrid quiere que esté aquí otros 10 años, estaré otros 10 años".

Ancelotti también tiene claro lo que hará cuando deje de entrenar: "Me gustaría estar con mis nietos, estar de vacaciones con mi mujer. Hay tantas cosas por hacer y que he tenido que dejar de lado. Desafortunadamente, no puedes hacer todo, así que el día que me retire tendré todas estas cosas que hacer".

También explicó que le encantaría entrenar a Canadá porque lo haría con mucha menos presión que en un club.

Sobre Benzema, señaló que no hace falta ni entrenarlo ni dirigirlo, hay que utilizarlo. "Ganará el Balón de Oro. Pero no se gana solo por Benzema, detrás está la estructura fuerte de un club fuerte", zanjó Ancelotti.