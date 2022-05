El brasileño Casemiro, centrocampista del Real Madrid, intentó explicar la tercera remontada seguida en una eliminatoria de Liga de Campeones al asegurar que “la gran virtud de este club es no rendirse nunca”, tras pasar a la final de la ‘Champions’ remontando al Manchester City. “La gran virtud de este club, no solo este año, es no rendirse nunca. Hay que felicitar a todos. Hasta el final, vamos Real, esa es la clave. Hemos eliminado a un gran equipo y un gran entrenador, que madre mía cómo juegan al fútbol”, comentó en Movistar+.

Y es que el Real Madrid necesitaba dos goles para forzar la prórroga con el tiempo ya cumplido en el Santiago Bernabéu, pero el brasileño Rodrygo Goes marcó dos en dos minutos y el francés Karim Benzema se encargó de darle la vuelta a la semifinal ya en la prórroga. “Increíble. No hay sensación mejor. No se puede explicar eso. Fue difícil legar hasta aquí. Sabemos que falta lo más bonito e importante, pero hay que disfrutar del momento. Hemos pasado dos años sin el público, mucha gente que hemos perdido, y hay que disfrutar ahora porque esta llegada a la final es para ellos”, dijo. Un Casemiro que no se emplazó a pensar ya en la final de la Liga de Campeones a pesar de ser ya campeones de Liga: “¿El Liverpool? Es complicado, porque si hay dudas contra el Atlético de Madrid por perder ya habrá críticas. Somos campeones ya, pero este club te exige ganar siempre”, concluyó.