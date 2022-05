Tras quedarse prácticamente sin Premier después de su empate ante el Tottenham, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, criticó el estilo de juego de los spurs, comparándolo con el del Atlético de Madrid.

"No me gusta este tipo de fútbol, pero es mi problema personal. Creo que son clase mundial y deberían hacer más por el juego", señaló el alemán en la rueda de prensa de después del partido.

Recado para el 'Cholo'

"Jugadores de clase mundial, despejando todos los balones, es muy difícil. El Atleti lo hace. Me parece perfecto, pero yo no puedo. Respeto lo que hacen, pero no soy yo", criticó Klopp.

El empate ante el Tottenham significó que el Manchester City aumentase su ventaja sobre los reds a tres puntos a falta de dos jornadas por disputarse.