No ha terminado la temporada pero deportivamente el Real Madrid tiene ya el curso prácticamente visto para sentencia, a falta únicamente de la final de la Champions. Es por eso que desde el club se trabaja ya al máximo pensando en la planificación de la plantilla de cara al mercado de fichajes de este verano. Cuatro son las incorporaciones importantes que quieren hacer para apuntalar un equipo que está dando buenos resultados.

Hay una larga lista de futbolistas deseados, pero no podrá fichar a tantos como se espera. Los que tiene como prioritarios son Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, que ya hace tiempo que suenan. Pero también aparece una sorpresa para convertirse en el titular y quitarle el sitio a un discutido Dani Carvajal. El lateral madrileño, de 30 años, no acaba de convencer a Carlo Ancelotti. Ahora mismo es titular indiscutible, si las lesiones se lo permiten, porque no tiene competencia real. Y en este sentido el Real Madrid se ha fijado en el mejor del mundo en la posición de lateral izquierdo para ser el nuevo Carvajal. Esta es la apuesta de Ancelotti.

Se trata de Reece James, lateral derecho del Chelsea, de 22 años. El futbolista inglés ya demostró en la eliminatoria contra el Real Madrid que es un peligro constante y que su potencia y velocidad le hacen ser un seguro en defensa y un arma letal en ataque. El elegido de Ancelotti y del Real Madrid, la cuarta prioridad de cara al próximo mercado de fichajes, será una de las operaciones más complicadas.

Un fichaje difícil

El gran problema en el fichaje del lateral inglés es que se tendrá que pagar mucho dinero. A pesar de los problemas económicos que ha vivido el Chelsea, el cambio de propiedad hace que el club londinense vuelva a dar un paso adelante. Y si alguien se quiere llevar a James, tendrá que pagar cerca de los 55 millones de euros que tiene de valor de mercado. El caso es que Reece James acaba contrato en el 2025 y el Chelsea no está forzado a venderlo para sacar beneficio. El lateral de Londes es presente del Chelsea y tiene mucho futuro. Y está llamado a ser uno de los mejores jugadores de banda derecha de la próxima década.

En caso de complicarse demasiado la operación, el club trabaja con otras alternativas también. El retorno de Álvaro Odriozola, que está haciendo una gran temporada en la Fiorentina, es la opción más fácil. Y también se ha hablado de Pedro Porro. Estos dos casos, sin embargo, no serían para ser titulares, y podrían convivir con Dani Carvajal.