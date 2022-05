El mundo del deporte homenajea a una de sus representantes más importantes de la historia. La nadadora Teresa Perales será reconocida este viernes en l’Alcúdia con el Premio Good People COTIF 2021, en una gala que reunirá a numerosos representantes de la vida social, política, cultura y deportiva tanto del territorio valenciano como del resto de España.

La aragonesa se impuso en la recta final del Premio a Pau Gasol y Carolina Marín, por lo que sustituye a Alberto Undiano Mallenco en el palmarés de un galardón que se ha situado con rapidez entre los más prestigiosos de España.

Perales cuenta con una trayectoria de auténtico vértigo. Fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes tras 26 medallas paralímpicas en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Ha sido profesora en materia de fisioterapia y discapacidad en la Universidad de Zaragoza y en universidades de verano como las de Teruel o Colindres, en Cantabria.

En Mundiales cuenta con 22 medallas y 5 récords del mundo y suma 37 preseas en Europeos. Anteriormente también consiguió distinciones como ser miembro de la Real Orden al Mérito deportivo en categoría de Gran Cruz, el Premio Nacional del Deporte Infanta Sofía, la Medalla de Oro al mérito en el trabajo o el título de Doctora Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

La gala tendrá lugar el viernes 13 de mayo a partir de las 21 horas en los Salones Siglo XXI de l’Alcúdia. El jurado está formado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco Pardo; el ex seleccionador español Vicente del Bosque; los periodistas Iñaki Gabilondo, Alfredo Relaño y Mónica Marchante; las exdeportistas internacionales Ruth Beitia, Theresa Zabell y Anabel Medina; el jefe de Urología del Hospital de la Ribera de Alzira, Antonio Benedicto; la rectora de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre Escrivà; el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Carlos Velasco Carballo; la vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol Ana Muñoz Merino; la ex piloto de la Armada Española Patricia Campos Doménech; la ex futbolista del Atlético de Madrid Ana Rosell; el seleccionador femenino, Jorge Vilda; los exjugadores Salvador González ‘Voro’ y Andreu Palop; el presidente del COTIF, Eliseu Gómez; el promotor cultural Toni Benavent; el alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom; y el catedrático de Periodismo Francesc-Andreu Martínez Gallego.

El COTIF, que en 2022 se celebrará entre el 27 de julio y el 7 de agosto, creció con un galardón con el que se pretende identificar, reconocer y apoyar a todas aquellas personas o entidades que han destacado por su aportación o difusión de los valores positivos del deporte, en toda su diversidad y en todo su espectro sociocultural.

El COTIF apostó desde sus inicios por vincular fútbol y valores: el trabajo en equipo, el respeto a los demás, la amistad y el juego limpio, la asunción de responsabilidades, aprender a encajar frustraciones, la importancia del esfuerzo, el valor de la verdad, la importancia de saber ganar y perder con humildad, el aprendizaje de los errores, la actitud comprometida y lúdica.

Los Good People quieren reconocer a todas aquellas personas que hacen aportaciones proactivas en la difusión de los mejores valores humanos en el mundo del deporte. Quieren que sean un espejo donde se mire el COTIF: espejos de bondad, de abnegación, de promoción de actitudes humanísticas y de la conversión del deporte en un camino de civilización, bien alejado de las bajas pasiones.

El premio tiene una sola modalidad y premia, cada año, a una persona o entidad vinculada al mundo del deporte, en cualquiera de sus especialidades y en cualquiera de sus vertientes (sociales, informativas, culturales o propiamente deportivas). La estatuilla, que visualiza la figura de un futbolista en posición de ejecutar un pase o un tiro a gol, está diseñada por el artista Rafael Ferri Doménech.