Toni Martínez, delantero del Oporto y exfutbolista de la Academia del Valencia CF, pasó por los micrófonos de 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca para hablar sobre distintos temas relacionados con el fútbol y la vida, con el foco depositado en su título de liga con el Oporto y las virtudes que tiene su equipo y que le han aupado hacia el campeonato. Además, habló sobre el Liverpool, donde juega su excompañero Luis Diaz, y de temas personales como compaginar su reciente paternidad con su rutina futbolística.

Ganar la liga: "Es un objetivo cumplido. Mi objetivo en la pandemia era hacer el año que estaba haciendo y conseguir firmar en un grande. No era fácil pero tuve suerte de que el Oporto se fijara en mí y al final. Me acuerdo el día de la victoria, en Da Luz, ante el Benfica y es una sensación increíble. Eres campeón de liga, estás con tus compañeros, con los aficionados... Es para lo que vivimos".

Sérgio Conceição: "Prefiero tenerlo en mi equipo que como rival. Su experiencia futbolística, como jugador, le ayuda a leer las situaciones, es un entrenador muy inteligente. Sabe lo que tiene y sabe utilizarlo mejor aún. En este grupo de Champions hemos enfrentado al Milan, al Liverpool, al Atlético de Madrid.Todos los partidos era o mueres o mueres. Era muerte en todos los partidos. Todo el mundo sabe que son clubes que tienen una mayor disposición económica que el Porto. Nosotros hemos luchado, tanto por una cosa como por otra. Tiene una buena gestión de vestuario y de minutos, algo que es muy importante en un año tan largo, que todo el mundo esté enchufado. Él da las oportunidades y los que estamos esperándolas tenemos que responder. El año ha sido un éxito: hemos ganado la liga, hemos hecho un buen papel en la Champions, también en la Europa League y ahora tenemos la Taça".

Ser padre a su edad: "Cristina (mi mujer) es la que más cuida de mi hija. Este año he tenido cuarenta partidos, que son cuarenta concentraciones de dos o tres días, dependiendo de dónde juegues. Si hacemos una media, la mitad de días no he estado. Y mi hija, que tiene nueves meses, se puede decir que cuatro meses y medio no la he visto. Es difícil porque se pasa mucho tiempo lejos de un periodo que es importante como el crecimiento de ellos. Pero el resto del tiempo lo paso con ella, intento hacerle el baño, jugar, pasar momentos con ella... Lo que hace un padre normal. Creo que lo hago bien".

Liverpool: "Son animales. Es impresionante la fuerza que tienen, el físico, la calidad... Thiago, Fabinho... corren 12 o13 kilómetros por partido jugando en uno de los mejores equipos del mundo. Después tienen a Salah, Firmino, Mané... y ahora al mejor, que lo teníamos aquí y que va a ser uno de los mejores del mundo, Luis Díaz".

Partido contra Van Dijk: "Lee el fútbol muy bien. Físicamente es un privilegiado. Es muy grande, bueno de cabeza, pero es más listo. Sabe situarse, correr, llegar al balón, anticiparse en el último segundo... Esa es la virtud más grande que tiene. Es uno de los mejores centrales del mundo. Conmigo supo que soy bueno en el contacto y que igual me hace falta, me espera y me mete el pie. Su fuerte es la inteligencia más que la fuerza".