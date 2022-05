Los Salones Siglo XXI de l’Alcúdia acogieron anoche la gala de entrega de la segunda edición del Premio Good People COTIF, encumbrando a la medallista paralímpica aragonesa Teresa Perales. Un galardón con el que se pretende identificar, reconocer y apoyar a todas aquellas personas o entidades que han destacado por su aportación o difusión de los valores positivos del deporte, en toda su diversidad y en todo su espectro sociocultural. La premiada fue agasajada durante toda la velada, acompañada como estuvo por importantes personalidades del mundo del deporte, la cultura o el empresariado, caso de Vicente del Bosque, Voro, Palop, Josep Miquel Moya o Salvador Gomar, estando presente también otros miembros del jurado con videos y correos electrónicos para felicitarla.

Expuso tras la recepción del galardón: “Si hay algo precioso que te pueden decir es que eres buena gente. Yo con eso me conformo. Me habéis hecho un regalo precioso. Prometo seguir dando guerra, sintiéndome orgullosa de lo que hago. Y eso sin retirarme. Me gusta mucho competir, también compartir momentos, con mis compañeros y con mis rivales. Algunas de mis mejores amigas fueron rivales. Es muy bonito ofrecer ayuda y también muy necesario pedir ayuda. Las medallas me han ayudado a cambiar la forma con la que la gente me mira. Ya no hay pena. Y pienso seguir nadando y luchando. Gracias al jurado y a l’Alcúdia. Good People sois vosotros”.

Según el alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom: “Los Good People quieren ser un galardón importante, como son los Goya para el cine o los Max para el teatro. Teresa es hoy un icono del deporte, un ejemplo para todo el mundo. L’Alcúdia está orgullosa de vincular su nombre a ella”. Por su parte, el presidente del COTIF, Eliseu Gómez, subrayó el apoyo institucional y ciudadano al premio y al torneo. Adelantó parte del cartel de la próxima edición que se celebrará entre el 27 de julio y el 7 de agosto, con la presencia de las selecciones nacionales de Argentina, Uruguay o los equipos de Valencia CF, Villarreal o Santos. Hay negociaciones con varios combinados africanos.

Perales cuenta con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y se ha colgado ya 26 medallas paralímpicas en los Juegos Paralímpicos desde Sídney 2000 a Tokio 2020. Ha sido profesora en materia de fisioterapia y discapacidad en la Universidad de Zaragoza y en universidades de verano como las de Teruel o Colindres, en Cantabria. En Mundiales cuenta con 22 medallas y 5 récords del mundo y suma 37 preseas en Europeos. Anteriormente también consiguió distinciones como ser miembro de la Real Orden al Mérito deportivo en categoría de Gran Cruz, el Premio Nacional del Deporte Infanta Sofía, la Medalla de Oro al mérito en el trabajo o el título de Doctora Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El jurado está formado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco Pardo; el ex seleccionador español Vicente del Bosque; los periodistas Iñaki Gabilondo, Alfredo Relaño y Mónica Marchante; las exdeportistas internacionales Ruth Beitia, Theresa Zabell y Anabel Medina; el jefe de Urología del Hospital de la Ribera de Alzira, Antonio Benedicto; la rectora de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre Escrivà; el ex presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol Carlos Velasco Carballo; la ex vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol Ana Muñoz Merino; la ex piloto de la Armada Española Patricia Campos Doménech; la ex futbolista del Atlético de Madrid Ana Rosell; el seleccionador femenino, Jorge Vilda; los exjugadores Salvador González ‘Voro’ y Andreu Palop; el presidente del COTIF, Eliseu Gómez; el promotor cultural Toni Benavent; el alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom; y el catedrático de Periodismo Francesc-Andreu Martínez Gallego.

Se reconoció la implicación en el devenir del torneo del director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya; y del presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar.