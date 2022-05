Pep Guardiola aprovechó su última rueda de prensa para responder sin piedad hacia Patrice Evra, y varios exjugadores que cargaron contra el Manchester City en las últimas semanas. Tras la derrota celeste en el Santiago Bernabéu, el francés, junto a otros exfutbolistas como Dimitar Berbatov o Clarence Seedorf, atizaron a los jugadores del conjunto inglés. "El Manchester City necesita líderes, pero Pep no quiere líderes", arrancó Evra en Prime Video. "Esta es la razón porque se encuentran con problemas que no esperan. No tienen nadie sobre el campo que les ayude. Pep escoge sus equipos así. No quiere entrenar a gente con personalidad, por esto pierden. Ganó la Champions con el Barça, pero construye a los equipos para controlar a todo el mundo".

Las palabras del exlateral del Manchester United fueron contundentes. La respuesta de Pep Guardiola, aún más: "Sobre lo que decían los especialistas, exjugadores como Berbatov, Seedorf o Patrice Evra, que estaban en el Santiago Bernabéu. Yo jugué contra ellos en mi carrera y no vi en su juego este tipo de personalidad cuando les destrozamos en la final de la Champions League contra el United, cuando yo entrenaba al Barça", comentó. "El carácter y la personalidad con la que jugamos en la Premier es la misma que teníamos en la Champions", añadió Guardiola, que días antes también fue preguntado por las palabras de Evra y aludió a sus colores: "Quizás dejó estos titulares porque quiere trabajar para el United…". Guardiola: "Si por mí fuera, podría renovar por diez años más" Las declaraciones de Pep llegaron en la previa del duelo que les enfrentará al West Ham este domingo. Un partido de los dos que quedan de Premier, y en el que un triunfo dejaría muy encarrilado el título hacia su favor, ya que obligaría al Liverpool de Klopp a superarles en la diferencia de goles. Ahora mismo, el City tiene un margen de +8 a su favor. Guardiola aseguró que Laporte y Fernandinho, tocados en el último partido ante los Wolves, podrían llegar al duelo. La nueva cláusula de escape que tendrá Haaland en el Manchester City