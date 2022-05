Carlo Ancelotti desveló en la rueda de prensa previa al encuentro del Real Madrid ante el Cádiz que el extremo belga Eden Hazard no saldrá del Real Madrid en el próximo mercado de veran oy que seguirá vistiendo la elástica la próxima campaña.

"No hemos hablado del tema. Su plan es bastante claro: se queda y lo hace con mucha motivación porque no lo ha pasado bien en los últimos años y tiene ganas de mostrar su calidad. Se queda", expuso el preparador italiano, que todavía no ha podido disfrutar de la versión que Hazard ofreció en su día en el Chelsea.

Su futuro siempre ha estado en tela de juicio porque se considera que ha defraudado las expectativas que había puestas en él, pero con las últimas palabras de su entrenador parece claro que seguirá intentando triunfar en el Bernabéu.

En la rueda de prensa, el entrenador italiano también desveló que Courtois, Vinicius y Benzema descansarán en el partido ante el conjunto andaluz de cara a llegar en el mejor estado posible a la final de Champions contra el Liverpool.