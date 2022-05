Erling Haaland es uno de los mejores futbolistas a nivel mundial con tan solo 21 años. El atacante noruego, después de meses de rumores mientras rompía récords en cuanto a cifras goleadoras, se decantó por el proyecto del Manchester City junto a Pep Guardiola para elevarse a una dimensión futbolística superior que le permita pelear por la Champions.

Sin embargo, uno de los secretos de su potencial es su estricta rutina de alimentación, similar a la de su ídolo, Cristiano Ronaldo. Aunque tiene múltiples debilidades que le ponen en jaque ante las medidas de Guardiola en el aspecto alimenticio. De hecho, uno de ellos no es nada saludable. “Realmente me gusta el kebab. Me encanta, aunque eso no significa que lo coma todo el tiempo", confesó el propio Haaland en una entrevista.

También, uno de sus alimentos favoritos es el pollo agridulce. Pero no uno cualquiera, sino el de 'Wen Hua House', su restaurante favorito de Bryne (Noruega): "Erling creció en este restaurante, ha estado viniendo aquí con su familia desde que era un niño", dijo el propietario del local al 'The Sun'. Una serie de situaciones que ponen en alerta a Pep Guardiola, pero que no nublan sus capacidades ni sus números como delantero. Los mismos que le han valido su traspaso al Manchester City.