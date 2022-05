La temporada se acaba y los fichajes de cara a la próxima temporada se apoderan de la actualidad. El Bayern de Múnich ya se ha puesto manos la obra para fichar a un sustituto para Lewandowski, a pesar de haber dejado claro en numerosas ocasiones que el delantero no está en venta este verano. Según el diario 'Bild' el elegido por parte de la cúpula bávara sería Sasa Kalajdzic, delantero austríaco de un Stuttgart que logró la permanencia el pasado sábado en la última jornada de la Bundesliga. Siempre según este periódico alemán, el Bayern ya se habría puesto en contacto con el entorno de un delantero que tiene contrato hasta 2023, pero quiere dar el próximo paso en su carrera este verano.

De momento, lo que no está claro es si Kalajdzic se convertiría en sucesor o compañero de Lewandowski en el ataque muniqués. El futuro del polaco, muy a pesar de que el Bayern no para de repetir que no le venderá, está por resolverse y apunta a ser uno de los grandes culebrones del verano. Independientemente de ello, Kalajdzic se ha convertido en el objeto del deseo de un Bayern que deberá abonar alrededor de 20 millones de euros si quiere hacerse con sus servicios. Según Bild, Haller (Ajax) y Mané (Liverpool) son los otros dos arietes que figuran en la lista del Bayern.

Niegan el contacto

Por su parte, la directiva del Stuttgart parece tener las cosas claras cuando el Bayern le pregunte por Kalajdzic. "No hubo llamada de los bávaros. Cuando llegue, decidiré si contestar o no. El hecho es y sigue siendo: Sasa todavía tiene un año de contrato y también estamos en conversaciones por una posible extensión de su contrato", dejó claro Mislintat, director deportivo del club badense, ante las cámaras de Sky. El PSG y Dortmund también estarían interesados en el autor de un total de 6 goles y dos asistencias en 15 partidos. No fueron más debido a una lesión en el hombro que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante gran parte de la primera vuelta de la temporada.