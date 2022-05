Raúl García, uno de los pesos pesados del vestuario del Athletic Club, lo tiene muy claro respecto a la continuidad de Marcelino García Toral en el conjunto vasco. Tanto, que considera que "no hay otra opción" que la del asturiano para ser el entrenador la próxima temporada, ya que, a su juicio, "es el mejor entrenador" que el equipo bilbaíno "podría tener" a la vista de su trabajo en el año y medio que lleva en Bilbao.

"Lo digo muy claro y además lo digo sinceramente: todo lo que no sea que Marcelino -que acaba contrato en junio- siga el año que viene para mi sería un hándicap", dijo el delantero navarro este miércoles en una rueda de prensa en Lezama.

"En el año y medio del míster creo que el equipo ha ido madurando, compitiendo de manera muy diferente a como lo hacíamos hace tiempo y sí creo que ha dado un paso adelante. Nos hubiese gustado que en algunos momentos nos hubiesen salido mejor las cosas, pero tener opciones europeas hasta la última jornada hay que valorarlo como positivo", reflexionó Raúl.

"Nos ha aportado muchísimo, nos conoce perfectamente, tiene la capacidad de gestionar un grupo con gente muy joven, a la que tiene que dar su tiempo y su paso, y gente veterana. Lo tengo muy claro, es que no hay otra opción. Se lo he dicho a él y se lo digo a todo el mundo. Es bueno no solo para mí, sino para los jóvenes y para el club", añadió.

Raúl hizo hincapié en que su opinión se basa en lo que ha "visto desde dentro". "Tengo más que información que los que no están en el vestuario y creo que puedo decir que es el mejor entrenador que podemos tener. Que siga sería una buena noticia para el club", resumió su opinión sobre Marcelino, justo en el momento del arranque del proceso electoral en el Athletic que culminará el 24 de junio y del que la plantilla buscará "aislarse".

"Intentamos aislarnos, aunque cuando menos ruido haya fuera mejor para todos. Pero sabemos que son unas elecciones y que son buenas para el club. Lo que deseamos es que venga quien venga tenga claro lo que tiene y sea bueno para el club", comentó al respecto.

El delantero rojiblanco compareció ante los medios por primera vez desde que se anunciase su renovación por una temporada más, una ampliación de contrato a poco de cumplir los 36 años que cree que demuestra su "compromiso de seguir aportando, independientemente desde donde te toque", y "las ganas" que mantiene de seguir jugando y entrenando.

"Me guío por las ganas de seguir y de entrenar, que siguen como al principio. Hace tiempo que algunos me jubilaban, pero no me pongo plazos. La ilusión de entrenar sigue intacta y el momento de la retirada llegará cuando tenga que llegar", apuntó, sin descartar continuar en años venideros si se ve para ello.

Una muestra de ese implicación la avanzó Raúl de cara al partido de este domingo en Sevilla, último choque de la temporada donde el Athletic Club se juega sus opciones europeas y al que quiere llegar disponible a pesar de haber sufrido el domingo una lesión muscular.

"Estamos trabajando para poder llegar. Yo siempre soy optimista y confío en poder llegar. Ahora a meter horas para subir las posibilidades. Es una molestia con la que llevaba diez días conviviendo, pero es un partido importante y tengo que intentar llegar para dar posibilidades al míster y que luego decida. Si nunca hay que pensar a nivel individual ahora menos, nos jugamos mucho", ahondó.