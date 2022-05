Leo Messi ya se ha cansado de que Joan Laporta le nombre para recrearse en su salida. Según desveló El Larguero, el propio padre del astro argentino llamó al presidente para que dejase de hacerlo, pero las últimas declaraciones realizadas por Laporta en una entrevista para L'Esportiu han colmado la paciencia del futbolista.

"Lo de Messi fue como fue. Habríamos querido todos que hubiese acabado su vida deportiva en el Barça y por la razones que sean, no pudo ser. No ha podido ser por el 'fair play' de la Liga española y por la propuesta del PSG. Estos jugadores cuando entran en una dinámica como esta, se encuentran que no pueden salir porque las operaciones son de muchos millones de euros", decía en su entrevista Laporta, dejando entrever que el jugador fue seducido por la oferta parisina y que la situación económica del club no fue lo único que separó sus caminos.

Alrededor del futbolista argentino también se han generado diferentes rumores como la posibilidad de regresar, pero a este respecto Laporta matizó que para fichar a jugadores con un precio han elevado tendrían que llegar libres: "Nosotros no estamos en disposición de realizar una operación de compra de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores. Pero es que ni que tuviéramos el dinero lo haríamos. Sería una irracionalidad", decía.