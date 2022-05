Tomás Roncero está harto. El periodista ultra del Real Madrid rara vez se calla lo que piensa sobre la actualidad del equipo blanco o sus protagonistas. En la última ocasión, su intervención en El Chiringuito trajo consigo una rajada importante contra una de las estrellas del Real Madrid. Quizá, incluso, contra el que pudiera ser el peor fichaje de la historia del club del Santiago Bernabéu.

Si bien fueron varios jugadores los que no tuvieron su mejor partido (el fallo de Lucas Vázquez fue determinante), Tomás Roncero centró sus críticas más duras contra Eden Hazard: "El Madrid ha jugado con 10 y ya me empieza a tocar las narices. Yo entiendo que Zidane quiera salvar al soldado Hazard, pero Hazard no está, si salgo yo puedo aportar más y lo digo de verdad. Hazard no se ha enterado de que es el jugador franquicia, que costó 100 millones y es el mejor pagado del equipo".

"La única vez que se ha quedado solo no ha tirado porque tiene miedo. Hazard debería ser el jugador que te diera partidos. Si cambiamos el dibujo por Hazard, tiene que ser determinante", comentaba Roncero. Además, el colaborador también tenía unas palabras contra Zidane: "No entiendo la actitud de Zidane, sonriendo después de saludar a Marcelino, tienes que saludar, sí, pero con una cara de mala leche por haber perdido un título".