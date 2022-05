Jorge Vilda hizo oficial la lista de 28 jugadoras que iniciarán la Fase de Preparación de la Eurocopa 2022 el día 12 de junio, tres semanas antes de que inicie el torneo. El primer partido que disputarán en esta fase será ante Australia el 25 de junio.

El seleccionador nacional tendrá que descartar a cinco jugadoras porque en la lista final solo pueden entrar 23. Al igual que llamó la atención la ausencia de la exgranota Claudia Zornoza, también lo hizo la llamada de Salma Paralluelo.

La Selección Española parte como una de las favoritas para hacerse con el europeo, que se disputará en Inglaterra del 6 al 31 de julio. Sobre quitar presión a las futbolistas habló Vilda: "Se han generado unas expectativas muy altas, lo he sentido esta temporada. No es positivo, no he conocido a un equipo al que se le haya exigido tanto sin haber ganado nada. Se nos pone en la final y no es el mejor caldo de cultivo para rendir".

Representación de equipos valencianos en la lista

Irene Guerrero ya lleva varias llamadas de Vilda y es una habitual en las convocatorias del madrileño. La centrocampista sevillana buscará hacerse un hueco en el medio del campo 'intocable' de Vilda formado por Alexia Putellas, Patri Guijarro y Aitana Bonmatí.

El Villarreal tendrá a su primera jugadora vistiendo la elástica de la Selección el próximo día 12. Salma Paralluelo es la principal novedad de Vilda en esta convocatoria, sobre ella, señaló que puede ser determinante y diferencial al espacio.

La jugadora de Zaragoza declaró que se siente una privilegiada por haber recibido la llamada del seleccionador y que afronta el reto "con mucha ilusión y muchas ganas".

La convocatoria completa

Porteras: Sandra Paños (FC Barcelona), Lola Gallardo (Atlético de Madrid) y Misa Rodríguez (Real Madrid).

Defensas: Irene Paredes (FC Barcelona), María León (FC Barcelona), Leila Ouahabi (FC Barcelona), Andrea Pereira (FC Barcelona), Ivana Andrés (Real Madrid), Ona Batlle (Manchester United), Laia Alexandri (Atlético de Madrid), Olga Carmona (Real Madrid), Sheila García (Atlético de Madrid) y Ainhoa Vicente Moraza (Athletic Club de Bilbao).

Centrocampistas: Alexia Putellas (FC Barcelona), Mariona Caldentey (FC Barcelona), Patri Guijarro (FC Barcelona), Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Irene Guerrero (Levante UD), Nerea Eizagirre (Real Sociedad) y Teresa Abelleira (Real Madrid).

Delanteras: Jenni Hermoso (FC Barcelona), Lucía García (Athletic Club de Bilbao), Esther González (Real Madrid), Marta Cardona (Real Madrid), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (FC Barcelona) y Salma Paralluelo (Villarreal CF).