Monchi tiene por delante un verano exigente, donde la salida de Diego Carlos y posible marcha de Koundé son las situaciones sobre las que planificará su equipo de la próxima temporada. Sin embargo, en el Sevilla hay otros futbolistas que tienen la puerta abierta para marcharse con la finalidad de aligerar plantilla y darle mimbres a Julen Lopetegui para, como mínimo, entrar en Champions.

En escena aparece el nombre de Óscar Rodríguez. En la lista de transferibles hay gente como Idrissi y Rony Lopes, pero el mediapunta es el que más destaca. Su cesión en el Getafe ha dado sus frutos y ahora Ángel Torres espera volver a contar con sus servicios. Con un valor de nueve millones en Transfermartkt, el presidente azulón ya declaró sus intenciones en declaraciones a ABC.

"A nosotros nos gustaría que siguiera porque el entrenador lo quiere y parece que el chico también ve bien seguir un año más en el Getafe, pero aún no sé qué piensa Monchi al respecto. No sé si el Sevilla quiere venderlo o si piensan en una nueva cesión. Todavía no hemos hablado. Vamos a esperar y ya veremos qué pasa al final. Lo primero es saber qué piensa el Sevilla", advirtió.