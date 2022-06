Sadio Mané ya es jugador del Bayern de Múnich. El atacante senegalés, procedente del Liverpool a cambio de 36 millones de euros, es ahora mismo compañero de Robert Lewandowski en el cuadro bávaro. Si los deseos del Barça se cumplen, lo serán durante pocos días o semanas, pero compartir vestuario es motivo suficiente para que al africano le hayan preguntado por el polaco.

"No soy un jugador que se centre en este tipo de cosas. Vine aquí por el Bayern de Múnich y haré lo que sea para ganar títulos con mis compañeros", ha manifestado en una entrevista a 'Bild'. Mané apunta a llegar como relevo de Lewandowski, pero no quiere mojarse sobre eso. Sin embargo, no faltó un dardo al Barça sobre otro tema.

El mejor recuerdo de Sadio Mané en el Liverpool tiene al Barcelona como protagonista

En otra entrevista, ofrecida al departamento de comunicación del Liverpool a modo de despedida, el ariete habló del Barça al ser preguntado por su mejor recuerdo como red. Tan convencido está Mané que consideró que esa cuestión era "fácil, no difícil".

"El primer momento que escogería es la semifinal de 2019 en la que eliminamos al Barcelona. Fue increíble. También lo fue cuando ganamos la Champions. Son los mejores momentos de mi carrera", afirma Mané. Unas palabras que no sientan especialmente bien en el Camp Nou, pues el equipo culé nunca ha vuelto a estar tan cerca de una final europea desde entonces.