Tras terminar su contrato con el Olympique de Lyon, Memphis llegó al FC Barcelona con la carta de libertad. Después de una campaña en la que, empatado con Aubameyang, acabó como máximo goleador del equipo, el jugador está como loco por volver al trabajo con el equipo blaugrana. "Esta temporada está a punto de dar miedo", ha comentado en sus redes sociales.

No obstante, su futuro no está nada claro pues el Barça estudiará su salida si llega una oferta superior a los 20 millones de euros. Aún así, no se descarta ninguna opción, incluso la de la renovación y que se quede en el club.

En este sentido, lo cierto es que el jugador en las redes sociales se ha mostrado muy enigmático. "Ver cómo se han jugado ciertas tácticas a mi alrededor como jugador de fútbol. Todo está bien, a Dios le gusta esto de mí... por eso estoy favorecido. Toda mi vida no fui lo suficientemente bueno, no me aplicaba a la apariencia estándar y no tenía el comportamiento correcto. Eso es lo que pasa cuando vives libremente", escribió en un primer mensaje.

Mensaje que venía acompañado de un segundo, que se entiende como un aviso de que un 'nuevo' Memphis está por llegar y como dice, "puede dar miedo". En las próximas semanas saldremos de dudas sobre su futuro.