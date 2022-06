Los frentes abiertos que tiene el Real Madrid en la operación salida están definidos. Tras no renovar los contratos de Isco y Marcelo para dejarlos marchar del Santiago Bernabéu de forma gratuita, Florentino Pérez pone en su escaparate de ventas a Luka Jovic, Dani Ceballos, Marco Asensio y Mariano Díaz.

Los tres primeros de la lista del presidente blanco tienen claro que no contarán con protagonismo de cara a la temporada que viene. El delantero serbio está a la espera de que se aborde definitivamente su cesión a la Fiorentina, el medio valora más que nunca la posibilidad de salir, sobre todo, después de la llegada de Tchouaméni, y el internacional español tiene decidido cambiar de aires y cuenta con el interés del AC Milan. Sin embargo, Florentino Pérez tiene un grave problema con Mariano.

El delantero hispano-dominicano tiene contrato con el Madrid hasta verano de 2023 y no parece estar preocupado por su papel de suplente. Percibe 4 millones netos por temporada y no está por la labor de marcharse pese a que su agente diga todo lo contrario. "Su intención es salir, como en los últimos tres años, siempre que haya una opción que lo satisfaga", dijo David Aranda en el Bernabéu Digital.

No obstante, según el diario SPORT, Mariano no cuenta con ninguna oferta, no se mueve para que le lleguen intereses y ya planea marcharse del Santiago Bernabéu con la carta de libertad bajo el brazo.