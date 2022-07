Özil y el Fenerbahçe separan su caminos tras su fichaje en enero de 2021. El mediocentro regresó a casa a coste cero procedente del Arsenal, y tras un corto periplo en su país natal, se despido del club por la puerta de atrás. Ambas parte han rescindido el contrato de mutuo acuerdo y el ex del Real Madrid queda libre para firmar por cualquier equipo.

El jugador no entraba en los planes del nuevo técnico del equipo, Jorge Jesus, por lo que se ha buscado una salida que convenciera a ambas partes. En este sentido, cabe apuntar que Özil quedó apartado del equipo el pasado mes de marzo por unas discrepancias con el anterior técnico del equipo Ismail Kartal.

La realidad es que hace apenas un par de semanas el propio jugador colgó un escrito e su perfil de Instagram asegurando su deseo de seguir en el club.

Comunicado

"Quería hacer esta declaración para evitar desacreditarme en público e informar correctamente a nuestra comunidad. En primer lugar, hago mis preparativos individualmente con un programa especial, y espero pacientemente que llegue mi momento para encontrarme con mi amor de la infancia y contribuir. No vine a Fenerbahce ni a mi país natal, Turquía, de vacaciones. Cada vez que sudo nuestro gloriosa camiseta, no tengo otro fin que aportar. Tengo muchas metas que me gustaría vivir en el Fenerbahçe, mi amor de infancia. No dejaré el fútbol hasta que haga estas cosas. Tanto yo como mi club estamos pasando por un proceso inherente al fútbol. Es mi mayor deseo servir a mi amado Fenerbahçe superando este proceso de la mejor manera posible. Mi petición a nuestros fans es que no crean las noticias falsas en los medios".