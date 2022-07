Gary Neville sigue mostrando su desacuerdo con la política de fichajes del FC Barcelona. El exlateral del United ha vuelto a cargar en Twitter contra el club blaugrana después de que la entidad catalana hiciera oficial el fichaje de Jules Koundé por 50 millones de euros más 10 en variables. Es la tercera rajada sobre el Barça en los últimos siete días del colaborador de Sky Sports.

El exjugador inglés ha respondido a un tweet del periodista Fabrizio Romano en el que se confirmaba que la incorporación del central francés por el conjunto culé era oficial. "¿Sabe que no le pagarán su salario completo si quieren deshacerse de él?, ha recalcado refiriéndose a Koundé, que sale en la imagen.

Does he know he doesn’t get paid his full wages if they want rid of him?? https://t.co/M6iHfQSNyu — Gary Neville (@GNev2) 28 de julio de 2022

Además, un usuario le ha contestado que no le importaría que a De Jong no le pagaran si no hubiese sido relacionado con el Manchester United: "Mi suposición, Gary, es que a ti no te importaría que a De Jong no le pagaran si no estuviera vinculado con United", le replicó el sujeto.

Lejos de contenerse, Neville le respondió lanzando dardos contra el Barça: "¡En realidad no me importa si ficha por el United o no! Sin embargo, he resaltado una situación que siempre me ha apasionado: los empleadores(contratantes)/clubes se burlan de los trabajadores/jugadores y no les pagan el dinero que les corresponde. ¡El Barça es una desgracia para su gran nombre!", ha finalizado.