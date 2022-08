El SSC Napoli no fichará a más jugadores africanos, al menos en un futuro inmediato. Así lo manifestó su presidente, Aurelio de Laurentiis, que acostumbra a no tener pelos en la lengua al abordar temas polémicos. En una entrevista con Wall Street Italia explicó sus motivos para tomar esta decisión.

La causa de esta política es la Copa África. Su habitual disputa entre los meses de enero y febrero deja a los clubes sin los futbolistas que proceden de este continente durante algunas semanas que suelen estar cargadas de partidos de competición nacional dada la no disputa de compromisos europeos en invierno. En el cuadro transalpino son Osimhen, Anguissa y Ounas los jugadores seleccionables.

Las palabras de Aurelio de Laurentiis y los movimientos de la CAF

"No me hables más de futbolistas africanos. No aguanto más, siempre y cuando la Copa Africana de Naciones se organice a mitad de temporada. A menos que dejen de jugarla", alegó De Laurentiis en la mencionada entrevista, con un tono elevado. Unas palabras que no han pasado nada desapercibidas.

De Laurentiis (presidente del #Napoli):

“No me habléis más de jugadores africanos. O me firman una renuncia a jugar la Copa de África o sino… no les tengo nunca a disposición… les pagamos el sueldo para mandarles por ahí…”



pic.twitter.com/Maje71t8tW — Mario Gago Huerta (@gago_mario) 3 de agosto de 2022

Lo cierto es que la CAF es consciente de que la Copa África supone un problema para los clubes y decidió trasladarla a verano en 2019, pero las temperaturas en Egipto fueron muy elevadas y parece inviable mantener estas fechas. La edición de 2021 también iba a ser en temporada estival, pero se pospuso a enero y febrero de 2022 con motivo de la pandemia. El torneo de 2023 también se programó para disputarse entre julio y julio y hace un mes se decidió moverla a enero de 2024 por las previsiones de calor en Costa de Marfil. La de 2025, hasta nuevo aviso, sigue fijada en verano.