David Luiz está considerado como uno de los mejores defensas brasileños de la historia. A sus 35 años milita actualmente en el Flamengo, pero ha pasado con anterioridad por clubes de primer nivel europeo como el Benfica, Chelsea, PSG o Arsenal.

Un currículum que logró con un gran secreto que ahora ha compartido y que tiene a Pablo Aimar como gran protagonista. Y es que cuando llegó a Europa David Luiz tuvo de compañero al ex del Valencia CF, y eso fue definitivo en el despegue de su carrera profesional.

”Tuve de compañero a Pablo Aimar. Recuerdo que cuando llegué al Benfica muchos jugadores me ayudaron como Fabrizio Miccoli, pero Pablo Aimar un día me habló en su habitación y me dijo, “vamos a ver el último partido””, explicó en declaraciones a Inyarwanda TV/YT.

"Ok, vamos a verlo”, le respondió el jugador carioca. “Y empezó a enseñarme cómo pasar de una pelota en defensa a una en ataque, cómo crear espacios, cómo esconder un pase para tratar de encontrarle entre líneas. Esa clase de consejos que nunca antes había tenido”, recordó el actual defensa del Flamengo.

“Fue alguien que ese año me permitió mejorar mucho mi juego. Yo pensaba, ¿cómo alguien tiene tiempo para pensar en qué puedo mejorar?”, prosigue David Luiz, que por aquel entonces contaba con apenas 21 años.

“Estaba tan feliz, para mi es un jugador top, el mejor con le que jugué”, aclara el brasileño, que destaca que el que es también una de las leyendas de Mestalla “también es el ídolo de Messi. Si es el ídolo de Messi tiene que ser mi ídolo, seguro”.