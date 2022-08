El tira y afloja entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United continúa, y más tras el último episodio en el partido amistoso contra el Rayo Vallecano. El toque de atención de Erik ten Hag fue el último capítulo de un culebrón que veremos si concluye con el portugués fuera del United.

La solución la tiene muy clara un ex del Valencia CF y también del Manchester United, Gary Neville, para el que lo que deberían hacer su antiguo equipo es despedirle.

“No puedes tener a tu jugador estrella en un club dirigiendo todo. No puedes tenerlo. Sabemos que Ronaldo no puede hacer una presión alta, no estoy seguro de que encaje en el modelo de juego de Ten Hag”, señaló en una charla concedida a ‘The Overlap’.

“Si un jugador se convierte en un factor dominante y en una distracción en la rueda de prensa de un entrenador, solo hay una cosa que debe pasar. Y todos sabemos cuál”, zanjó Neville.

En esa misma charla Jamie Carragher fue más allá y dijo que “ningún equipo de Europa le quiere ahora mismo”. “No parece que el United pueda sacarlo. Si preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera, tampoco estoy muy seguro de que el vestuario del United quiera a Cristiano Ronaldo”, señaló el exfutbolista.

“Siempre pensé que el de Cristiano era un fichaje extraño. Sentí que esta situación llegaría, aunque lo hiciese muy bien el año pasado con el United. Firmó un contrato de dos años, algo que no me podía creer. Nunca va a ser el segundo de nadie, pero hay ciertas etapas de una carrera en la que se sabe que ya no eres el mismo jugador”, insistió el ex del Liverpool.

“Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero tiene 37 años y cumplirá 38 esta temporada. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo jugador”, concluyó Jamie Carragher.