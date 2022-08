Los Ángeles Galaxy incorporaron a sus filas a Riqui Puig y tienen la intención de seguir reforzando su plantilla con futbolistas españoles. De hecho, el club americano vuelve a poner los ojos en el Camp Nou tras pescar en el ‘12’ culé.

Tal y como informó el diario AS, el combinado angelino prepara otra incorporación procedente de La Masía y que no cuenta en los planes de Xavi Hernández. Sergi Roberto es el nuevo nombre que manejan en sus oficinas. No obstante, de aceptar su marcha, no se produciría hasta invierno, ya que la MLS cerró su mercado de fichajes hace escasos días.