Philippe Coutinho sigue muy lejos de las expectativas su regreso a la Premier League de la mano del Aston Villa. Pese a que su estreno no pudo ser mejor cuando llegó en el mercado de invierno procedente del FC Barcelona, lo cierto es que su rendimiento no termina de convencer.

Tanto que, tras 20 partidos en los que ha marcado cinco goles y ha repartido tres asistencias, ya han comenzado a surgir voces muy críticas con el brasileño. Más aún tras la inesperada derrota de este sábado frente a un recién ascendido y nuevo equipo de su excompañero Neto, el Bournemouth, por 2-0.

Coutinho firmó un mal partido y Gabby Agbonlahor, exfutbolista del Aston Villa, trasladó de manera pública lo que muchos ya piensan. “La gran decepción ha sido Philippe Coutinho. Ha sido fichado por Steven Gerrard y no ha existido, no ha llegado al balón. Tiró una vez en la segunda parte y se fue horriblemente desviado. Piensas, ‘este no es Coutinho’”, dijo en talkSPORT.

“Coutinho tiene que dominar los partidos. Tiene en el banquillo a Emi Buendía, un fichaje del año pasado, por lo que debe asumir el mando de los partidos y hacer que pasen cosas”, insistió.

Además, y respecto a su técnico Steven Gerrard en el Aston Villa, señaló que “tiene mucha fe en él pero, ¿cuánto tiempo se puede seguir jugando con él? No está consiguiendo los números que necesita para ser titular”.