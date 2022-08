Los silbidos del Gamper del curso pasado todavía deben retumbar en su cabeza. El central francés Samuel Umtiti no ha participado en la presentación del Barcelona, de común acuerdo con el entrenador Xavi Hernández, que no cuenta con él para la próxima temporada. Por ese motivo, Umtiti, que busca equipo para abandonar el club azulgrana, no ha saltado al terreno de juego en los prolegómenos del torneo Joan Gamper en la presentación del FC Barcelona 2022-23. Quizá por miedo al rechazo de parte de la grada tras lo ocurrido el año pasado, cuando el francés fue increpado y publicó en sus redes: "A veces es mejor no decir nada y dejar que el silencio se ocupe de las cosas", un texto escrito en francés.

Aquel día también fueron cuestionados por la afición Miralem Pjanic, Antoine Griezmann o Philippe Coutinho. Los dos últimos ya no se encuentran en dinámica del equipo y el tercero sí estuvo hoy. En la presentación del equipo, el más vitoreado fue Robert Lewandowski, como nuevo fichaje, mientras que Pedri fue el más coreado del equipo del año pasado. Por contra el público también mostró su disconformidad con Martin Braithwaite, que no cuenta para Xavi, pero que no acaba de abandonar el club azulgrana, por lo que fue silbado por los espectadores presentes en el Spotify Camp Nou. Para el partido ante el Pumas mexicano, Xavi Hernández ha presentado un once formado por Ter Stegen; Sergi Roberto, Araujo, Eric, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Dembélé. Con dos fichajes (Lewandowski, Raphinha) de los cinco fichados por el equipo catalán.