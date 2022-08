El culebrón Frenkie de Jong-Barça ha sufrido un giro completamente inesperado. De hecho el nuevo capítulo nada tiene que ver con la posible venta del neerlandés al fútbol inglés. Según ha informado el periodista David Ornstein, la entidad azulgrana le comunicó el pasado 15 de julio a De Jong que habían encontrado pruebas de criminalidad en su contrato firmado con la anterior junta directiva.

Cabe recordar que no sería la primera vez que el equipo de trabajo de Bartomeu y el propio expresidente del Barça se vieran investigados por irregularidades en los contratos de sus jugadores. El mencionado periodista explica que la actual junta directiva lo considera una causa suficiente para emprender acciones legales. El club le pidió al futbolista que anulara el acuerdo firmado y regresara a los términos anteriores.

Este escándalo estalla precisamente con el futuro del jugador más en el aire que nunca. El Barça valora venderlo a la Premier a cambio de una gran oferta pero el ex del Ajax no quiere salir del Camp Nou. Además, en caso de hacerlo, no perdonaría la parte de su sueldo a la que renunció cuando el club le pidió a su plantilla reducirse los salarios para aliviar la economía de la entidad.