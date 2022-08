La polémica en el vestuario del Paris Saint-Germain se enciende: Neymar Junior, que finalmente se ha quedado en la capital gala, ha avivado el fuego. Lo ha hecho a través de Twitter, donde ha dado 'me gusta' a publicaciones que criticaban duramente a su compañero Kylian Mbappé.

Todo viene del partido de este sábado del equipo francés contra el Montpellier, en el que ni siquiera una plácida victoria por 5-2 ha apaciguado las aguas. Y es que Mbappé fue noticia por fallar un penalti en el minuto 23 de partido. Sin embargo, en el 43' fue señalada una nueva pena máxima a favor del PSG y en esa ocasión Neymar la transformó.

Los tuits sobre Mbappé a los que Neymar ha dado 'me gusta'

Los usuarios brasileños no dudaron en aplaudir la ejecución de Neymar desde los once metros... ni en criticar la de Mbappé. En plena guerra de egos las redes han hablado y el jugador carioca no ha dudado en dar 'me gusta' a unos cuantos tuits: algunos que solo le ensalzaban a él... y otros que también se cebaban con su compañero.

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!

Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2 — Neymargiabr🇧🇷🔛 (@Neymargiabr) 13 de agosto de 2022