Las 'palancas' que ha activado el FC Barcelona este verano para poder fichar a nuevos jugadores siguen trayendo cola. Después de que Gary Neville criticara la postura del club culé con De Jong y las aplicaciones de la segunda y tercera palanca, ahora es Rafael van der Vaart quien carga contra el equipo blaugrana.

En el programa Ziggo Sport, el exjugador del Real Madrid criticó duramente la gestión de Joan Laporta para conseguir los fichajes de Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Andreas Christensen y Franck Kessié, de momento, a la espera de Bernardo Silva, Marcos Alonso y un lateral derecho. El presidente del Barça salió malparado en sus declaraciones del que que dijo que "se cree el rey" y que "no para de reírse por todas partes con su cabezón".

"¿Cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza. Laporta que no para de reírse por todas partes con su cabezón. Este hombre se cree el rey. Pero yo creo que es un poco idiota", declaró el neerlandés.

Caso 'De Jong'

El exfutbolista también opinó sobre la situación que vive Frenkie De Jong y la presión que ejerce el club sobre él para que se rebaje el sueldo o que acepte ser traspasado. "¿Frenkie gana demasiado? Primero firmas un contrato y luego lo cumples o te vas en buenos términos, pero no así. Esto es mafia y tienen que ser castigados", afirmó el exjugador.

Además, el que fuera internacional con la selección de Países Bajos, destacó que "no se puede tratar a la gente así". A falta de aproximadamente dos semanas para que acabe el mercado de fichajes, el 'caso De Jong' no está cerrado y la carpeta llegadas y salidas del club sigue abierta.

Perjudicial para el Barça

Por último, van der Vaart recalcó que todas estas operaciones económicas para fichar pasarán factura al Barça de cara al futuro a pesar de que considera que "es un gran club y todo el mundo quiere jugar allí". "El nombre del Barça ha quedado muy mal en el mapa. A partir de ahora lo juzgamos de otra manera y me parece una desgracia cuando juegas con ellos”, concluyó.