El Athletic Club afronta la segunda jornada de la Liga Santander con algunos frentes abiertos. Su próximo rival será el Valencia CF y, en la penúltima sesión de trabajo antes de recibirlo en San Mamés, el técnico ha contado con algunos contratiempos que a día de hoy condicionan la preparación del partido.

Ernesto Valverde, en su regreso al equipo vasco tras pasar por el Barça, ve como dos jugadores de su defensa no han podido ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros, Iñigo Martínez y Balenziaga. Especialmente delicada es la ausencia del central, internacional absoluta por España, que es el líder de la zaga rojiblanca.

Ambos jugadores ya no formaron parte de la primera citación contra el Mallorca, en donde el conjunto bilbaíno no pasó del empate a cero, y también tienen muy complicado estar disponibles contra el Valencia. Si bien es cierto que Iñigo Martínez no está del todo descartado y ha realizado carrera continúa, la decisión de que se vistiera de corto es algo precipitada y podría implicar una recaída por la tendinitis rotuliana de su rodilla izquierda que viene sufriendo.

Además de los dos futbolistas mencionados, el portero Julen Agirrezabala es otra de las bajas confirmadas para Valverde, si bien Unai Simón es la primera opción bajo palos del Athletic.