El Manchester United va cuesta abajo y sin frenos tras dos jornadas desastrosas en la Premier. Dos derrotas en el arranque liguero han encendido las alarmas pese a que se encuentren en un nuevo proyecto comandado por Ten Hag. Desde Inglaterra consideran que la incorporación de Casemiro ha sido una estrategia para que sus vergüenzas pasen a un segundo plano.

Más allá del rendimiento negativo, no son pocas las personas que miran más arriba y se fijan en la cúpula directiva de la entidad para buscar culpables. Sin embargo, no solo hay críticos alrededor de Old Trafford, sino que leyendas de la Premier se pronuncian sobre el estado del United.

“El fútbol es enormemente importante en la vida de muchas personas, y estos fans están mirando a los Glazers y viendo propietarios que no aman ni se preocupan por su club. Bajo esta propiedad, el United se ha convertido en un hazmerreír. No solo en este país sino en todo el mundo, con Elon Musk bromeando sobre la compra del club”, empezaba explicándose Jamie Carragher, ex jugador del Liverpool en la década de los 2000.

“También han pasado semanas persiguiendo a Frenkie de Jong del Barcelona, y ahora están corriendo tratando de fichar a Casemiro del Real Madrid. De De Jong, a Rabiot, a Casemiro. Todos son jugadores diferentes con diferentes estilos y edades. ¿Cuál es el plan aquí? ¿Dónde está la estrategia? Es vergonzoso”, reconoce en su columna al diario 'The Telegraph'.