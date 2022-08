Antoine Griezmann vive una situación atípica en el Atlético de Madrid. El jugador francés ha iniciado su segunda temporada como cedido en el club del Manzanares como suplente, y, si juega más de 30 minutos por partido esta temporada cada noche, el conjunto rojiblanco pagará automáticamente 40 millones de euros por el delantero.

La cláusula pactada en el trato es que el atacante francés debía de disputar el 50% de los encuentros en las dos temporadas que jugase a préstamo. Con lo que participó en el curso pasado, para que se active la compra, el galo ha de jugar 30 minutos por noche esta temporada.

Además de todo esto, la directiva del equipo que juega en el Civitas Metropolitano le habría pedido al jugador que se rebajara un 30% el salario dado la débil situación económica del club. El futbolista ya se rebajó la ficha un 50% para jugar en el Atlético y ahora el conjunto rojiblanco le solicitaría una nueva reducción con la garantía, eso sí, de que lo ficharían en propiedad a final de la presente temporada.

El equipo colchonero ve inviable pagar los 40 'kilos' de su cláusula si el delantero no acepta rebajarse el sueldo. Todo está en manos del francés que ha iniciado este curso como suplente. Por otra parte, el Barça no quiere la vuelta del galo, ya que no encaja en el equipo y su salario dinamitaría todo el esfuerzo que desde el Camp Nou están haciendo para cuadrar cuentas.

Del gusto de Simeone

Si alguien es el responsable de la vuelta de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, ese es Diego Pablo Simeone. El preparador técnico sabe que desde el club no ven con buenos ojos lo que cuesta el francés y su cláusula de fichaje, pero insiste en la continuidad del atacante.

"Ojalá siga con nosotros, le aprecio y le quiero. Todo el mundo sabe lo importante que es para el equipo. Ojalá pueda seguir en la línea que tuvo en la pretemporada y en este partido de Getafe", expresó el argentino después de la primera jornada.

Operación Mundial

Por otra parte, el delantero sigue en busca de minutos para ser convocado para el Mundial de Catar que comienza este noviembre. El futbolista ha sido suplente en los primeros partidos de liga y ha jugado menos de 30 minutos. El ex de la Real es consciente de que el club colchonero puede seguir esta tónica para evitar pagar los 40 millones de euros a final de temporada. Esta razón puede ser clave para que el galo opte por bajarse el sueldo.