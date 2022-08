La aventura de Dani Ceballos en el Real Madrid no ha sido para nada fácil. El mediocentro no ha contado con mucho protagonismo desde que llego procedente del Betis, y este último verano se ha especulado con una posible salida, ya que su contrato expira el próximo verano de 2023 y Florentino no quiere dejarlo marchar gratis.

Con apenas una semana para que cierre el mercado estival, según apunta Fabrizio Romano, desde el Santiago Bernabéu se plantean ahora una renovación de contrato, algo que antes no entraba en los planes de la entidad. Carlo Ancelotti cuenta con él, y así lo ha demostrado en los primeros compromisos ligueros como en la pretemporada, donde ha contado con minutos. Aunque tras la marcha de Casemiro todavía sería más importante su renovación, en una posición donde el equipo ha quedado tocado y su rol en la plantilla se vería incrementado. La nueva petición del Atlético a Griezmann La idea del mediocentro pasaba por quedarse en el Real Madrid, o en caso de salir, hacerlo en dirección Sevilla para volver a vestir la camiseta del Real Betis. Pero el conjunto andaluz no podía llegar a las exigencias que pedía el conjunto blanco, por lo que finalmente decidió permanecer en la capital española al menos hasta final de temporada.