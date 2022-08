La noche del pasado domingo no podrá ser olvidada fácilmente por Pierre-Emerick Aubameyang. Varios encapuchados asaltaron su domicilio particular en Castelldefels y, además de sufrir un robo, el futbolista fue víctima de una agresión que le ha provocado una lesión en la mandíbula, que le hará estar de baja al menos por un mes.

Tres días después de los sucesos y con más calma, el delantero gabonés ha decidido pronunciarse a través de su cuenta en las redes sociales, dando su visión de lo sucedido mediante un comunicado emitido en inglés. En primer lugar, Aubameyang daba su agradecimiento por todos los mensajes recibidos y explicando cómo se produjo el delito, donde sus propios hijos fueron amenazados.

"Me lastimé la mandíbula, pero me recuperaré en poco tiempo y gracias a Dios nadie más quedó físicamente dañado", escribía el jugador. Además de ello, lamentaba en ese mismo escrito el no poder sentirse "seguros en nuestra propia casa". Pese a todo, ya superado el susto y a pesar de las secuelas, Aubameyang trasladó su lado más optimista y añadió que "vamos a superar esto y nos levantaremos más fuertes que nunca".

Precisamente, el africano es uno de los miembros de la plantilla del FC Barcelona que actualmente se encuentran en la rampa de salida del club. Este contratiempo, ajeno a él y en el que estará unas semanas sin poder competir, puede hacer peligrar su fichaje por el Chelsea de la Premier League, uno de los clubes interesados en contratar al futbolista de 33 años.